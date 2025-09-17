Politecnico Torino, sospeso professore per elogio esercito israeliano

Alcuni studenti pro-Palestina irrompono in una lezione del corso "Principi e tecnologie di elaborazione di immagini digitali" della facoltà di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino perché, denunciano, quelle tecnologie di riconoscimento facciale vengono utilizzate anche in guerra. Contestano anche che la lezione sia tenuta dal professor Pini Zorea dell'Università israeliana di Braude. Il professore risponde agli studenti e dice: "certo, bisogna liberare la Palestina, ma da Hamas". E poi ribatte. "Io ho prestato servizio come ufficiale nell'esercito israeliano molti anni fa e posso dirvi che l'IDF è il più corretto del mondo". Parole ritenute inaccettabili dal Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corniati, che ha sospeso il corso e convocato il professore che incontrerà nei prossimi giorni. "Il provvedimento fatto è un provvedimento di sospensione del modulo didattico, che dà la possibilità naturalmente di approfondire quelli che sono stati, da una parte, gli accadimenti e, dall'altra parte, mettere tutti in una condizione di tutela: il professore ospite, gli studenti che seguono il corso e in generale, poi, l'ateneo che ha sempre TG 24, Torino. .