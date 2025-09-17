Politecnico Torino, sospeso professore per elogio esercito israeliano

00:01:35 min
|
1 ora fa

Alcuni studenti pro-Palestina irrompono in una lezione del corso "Principi e tecnologie di elaborazione di immagini digitali" della facoltà di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino perché, denunciano, quelle tecnologie di riconoscimento facciale vengono utilizzate anche in guerra. Contestano anche che la lezione sia tenuta dal professor Pini Zorea dell'Università israeliana di Braude. Il professore risponde agli studenti e dice: "certo, bisogna liberare la Palestina, ma da Hamas". E poi ribatte. "Io ho prestato servizio come ufficiale nell'esercito israeliano molti anni fa e posso dirvi che l'IDF è il più corretto del mondo". Parole ritenute inaccettabili dal Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corniati, che ha sospeso il corso e convocato il professore che incontrerà nei prossimi giorni. "Il provvedimento fatto è un provvedimento di sospensione del modulo didattico, che dà la possibilità naturalmente di approfondire quelli che sono stati, da una parte, gli accadimenti e, dall'altra parte, mettere tutti in una condizione di tutela: il professore ospite, gli studenti che seguono il corso e in generale, poi, l'ateneo che ha sempre TG 24, Torino. .

Castel San Pietro, 14enne accoltellato al parcoCastel San Pietro, 14enne accoltellato al parco
cronaca
Castel San Pietro, 14enne accoltellato al parco
00:01:16 min
| 9 minuti fa
pubblicità
Timeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso GarlascoTimeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco
cronaca
Timeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco
00:22:19 min
| 9 minuti fa
Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalitàProcesso Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità
cronaca
Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità
00:02:01 min
| 9 minuti fa
Balena spiaggiata alla Terrazza MascagniBalena spiaggiata alla Terrazza Mascagni
cronaca
Balena morta spiaggiata a Livorno: carcassa di 16 metri
00:01:00 min
| 36 minuti fa
Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricercaFibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca
cronaca
Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca
00:01:28 min
| 4 ore fa
Madre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudeleMadre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudele
cronaca
Madre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudele
00:00:45 min
| 4 ore fa
Processo Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto TrentiniProcesso Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto Trentini
cronaca
Processo Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto Trentini
00:00:35 min
| 4 ore fa
Processo Regeni, papà di Giulio: non molliamoProcesso Regeni, papà di Giulio: non molliamo
cronaca
Processo Regeni, papà di Giulio: "Non molliamo"
00:00:11 min
| 5 ore fa
ERROR! T13170925ERROR! T13170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utentiOperazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
cronaca
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
00:01:05 min
| 5 ore fa
Gela, 15 arresti per spaccioGela, 15 arresti per spaccio
cronaca
Traffico di droga e spaccio dal carcere: arresti a Gela
00:01:00 min
| 5 ore fa
Prof aggredito dai Propal a Pisa: è attacco contro l'UniversitàProf aggredito dai Propal a Pisa: è attacco contro l'Università
cronaca
Prof aggredito dai Propal a Pisa: attacco contro Università
00:02:02 min
| 5 ore fa
Castel San Pietro, 14enne accoltellato al parcoCastel San Pietro, 14enne accoltellato al parco
cronaca
Castel San Pietro, 14enne accoltellato al parco
00:01:16 min
| 9 minuti fa
Timeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso GarlascoTimeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco
cronaca
Timeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco
00:22:19 min
| 9 minuti fa
Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalitàProcesso Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità
cronaca
Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità
00:02:01 min
| 9 minuti fa
Balena spiaggiata alla Terrazza MascagniBalena spiaggiata alla Terrazza Mascagni
cronaca
Balena morta spiaggiata a Livorno: carcassa di 16 metri
00:01:00 min
| 36 minuti fa
Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricercaFibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca
cronaca
Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca
00:01:28 min
| 4 ore fa
Madre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudeleMadre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudele
cronaca
Madre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudele
00:00:45 min
| 4 ore fa
Processo Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto TrentiniProcesso Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto Trentini
cronaca
Processo Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto Trentini
00:00:35 min
| 4 ore fa
Processo Regeni, papà di Giulio: non molliamoProcesso Regeni, papà di Giulio: non molliamo
cronaca
Processo Regeni, papà di Giulio: "Non molliamo"
00:00:11 min
| 5 ore fa
ERROR! T13170925ERROR! T13170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utentiOperazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
cronaca
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
00:01:05 min
| 5 ore fa
Gela, 15 arresti per spaccioGela, 15 arresti per spaccio
cronaca
Traffico di droga e spaccio dal carcere: arresti a Gela
00:01:00 min
| 5 ore fa
Prof aggredito dai Propal a Pisa: è attacco contro l'UniversitàProf aggredito dai Propal a Pisa: è attacco contro l'Università
cronaca
Prof aggredito dai Propal a Pisa: attacco contro Università
00:02:02 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità