Polizia, operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile

Con le nostre telecamere seguiamo da vicino uno dei controlli messi in campo dalla Polizia di Stato contro la criminalità giovanile. Siamo a Torino, nei giardini di fronte alla stazione di Porta Nuova, uno dei ritrovi abituali delle baby gang, gruppi di ragazzini dai 16 ai 19 anni che agiscono in branco. "Abbiamo sia ragazzi italiani che stranieri, spesso giovanissimi, minorenni o appena maggiorenni, che poi danno luogo a fenomeni criminali che comunque creano allarme sociale e degradano la quotidianità della società civile. Il tema della devianza giovanile è un tema al centro della Polizia di Stato, è un focus in fase repressiva disposto dal servizio centrale operativo a livello nazionale e questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato questo tipo di operazioni su tutto il territorio". Così in tutta Italia dal 22/08 scorso, la polizia ha condotto questa operazione ad alto impatto che ha portato a 283 arresti o fermi di ragazzi appena maggiorenni e 22 minorenni. Sono state identificate 63.000 persone, controllati 829 immobili e sequestrati ingenti quantità di droga, cocaina, eroina, marijuana ed ecstasy, ma anche fucili, pistole e coltelli. "Si innesca la dinamica del branco per la quale il gruppo numeroso, con il tema dell'unione che fa la forza, aggredisce spesso delle parti offese, delle vittime che vengono selezionate come delle prede, tra virgolette, quindi vittime deboli, persone anziane, in alcuni casi purtroppo persone disabili o comunque con minorata difesa". Puntano a cellulari, portafogli e collanine, accerchiano la vittima e con la forza se ne appropriano, per poi dileguarsi con questi potenti monopattini rimappati che superano i 70 Km/h. Lo fanno per soldi, certo, ma anche per vantarsi sui social. "C'è uno spirito di emulazione e di esibizionismo, come quasi fossero delle manifestazioni di coraggio o di forza, che portano questi ragazzi a cercare un po' in alcuni casi il brivido, l'avventura, come fosse un gioco, senza rendersi conto del disvalore sociale e anche delle gravità delle conseguenze di quello che fanno". .