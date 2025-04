Pompei prega per il Papa: "Con Santuario un legame speciale"

Questa sera pregheremo il Santo Rosario in modo particolare per Papa Francesco. Papa Francesco aveva una devozione tenera e profonda per la Madonna, e la Madonna, ora lo accoglie in Paradiso. "La comunità pompeiana in modo particolare tutti i fedeli presenti qui in santuario, hanno subito iniziato a pregare per il Santo Padre. Anzi quando abbiamo dato la notizia durante la celebrazione delle ore 10.00 e abbiamo visto molte persone nei banchi commuoversi fino alle lacrime. Papa Francesco era molto affezionato al nostro santuario. Da poco abbiamo ricordato il decennale della sua visita qui avvenuta il 21 marzo del 2015. E in quell'occasione lui aveva donato una corona del rosario alla Madonna e poi ci ha fatto il dono grande, di aver firmato i decreti di canonizzazione del nostro fondatore, il Beato Bartolo Longo". Dietro di lei c'è il rosario che è stato donato da Papa Francesco, che emozione. suscita guardarlo adesso. "Ha voluto ancora una volta con questo dono dirci qual è il profondo legame che dobbiamo avere con Dio, quello della preghiera attraverso la dolcezza e la tenerezza della Madre. Ricordiamo che Papa Francesco più volte ci ha chiesto la tenerezza e credo che quando lui si riferiva alla tenerezza da applicare alla vita concreta, sicuramente facesse riferimento alla dolcezza e alla tenerezza di Maria". .