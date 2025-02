Pompei, riemerge una "nuova" villa dei Misteri

Era probabilmente ritenuto un ciclo di pitture prezioso già all'epoca perché ci sono segni di restauro. Una nuova grande scoperta a Pompei riemerge dalla Regio IX una megalografia, un ciclo di pitture a grandi figure che, come nella Villa dei Misteri, scoperta oltre un secolo fa, racconta il mito di Dioniso con una donna al centro di un corteo che sta per essere iniziata ai Misteri del Dio che muore e rinasce: Si trova in una grande sala per banchetti. Provate a immaginare una grande sala da pranzo dove avvenivano feste e banchetti. Le persone venivano ospitate in questo ambiente, erano distese perché così funzionavano i banchetti, all'epoca sulle pareti. Questo grande affresco a tema dionisiaco, che ben si conciliava con l'atmosfera della festa. "Parla della ritualità dei Misteri di Dioniso dell'iniziazione vediamo tra le Baccanti danzatrici, cacciatrici sileni satiri. Una donna che forse era una donna comune di Pompei o una figura mitologica, non è chiaro, è sicuramente una donna che sta per essere iniziata per incontrare Dioniso". A visitare la nuova scoperta, che sarà accessibile al pubblico su prenotazione, il Ministro dell Cultura Alessandro Giuli. "Un ciclo di affreschi misterici dionisiaci, come quelli della villa dei Misteri, però, interamente centrati sull'iniziale femminile, con tutta la potenza selvaggia della natura della donna animata da Dioniso. Di fronte a una scoperta di questa portata, ora si tratta di mettere in gioco tutte le risorse per valorizzarla, studiarla come si deve, custodirla e tramandarla" E poi c'è ancora una parte di scavo che deve essere effettuato da questo punto di vista. Il Ministero è vicino a Pompei? "Il Ministero è sempre vicino a Pompei, c'è una parte di scavo importante e il Ministero darà il proprio contributo. Si apre ora un'altra fase per valorizzare la nuova scoperta e portare avanti lo scavo della Regio IX. .