Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio

00:01:22 min
|
1 ora fa

Aria di Ferragosto da domani si entra nel vivo. Almeno sulle nostre autostrade, in particolare per chi si sposta dalle grandi città verso la costa adriatica, il Mar Tirreno, lo Ionio e i valichi di confine. Anas preannuncia bollino rosso per due giorni, con 12 milioni 210 mila automobilisti in viaggio. Grandi spostamenti che costringono i TIR allo stop sulle autostrade per buona parte del weekend, nelle ore diurne, mentre fino all'8 settembre, saranno chiusi o sospesi 1392 cantieri circa l'83% di quelli attivi e con 12 milioni di italiani in ferie 6 su 10 passeranno il Ferragosto fuori casa. 1 su 3 da amici o nelle proprie seconde case, per lo più al mare che si conferma la meta preferita. Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia le destinazioni quest'anno più ambite. Aria di vacanza e festa significa anche pranzo al ristorante, per più di 5 milioni di italiani, inoltre 91000 ristoranti aperti, il 70% del totale. Per una spesa complessiva che il Fipe calcola da 1 miliardo di euro. Ce n'è per tutti dai menù all inclusive da 61 euro a piatti condivisi, fenomeno in crescita, e le scelte culinarie tradizionali. Si riduce il consumo di vino, un po' per stili alimentari più virtuosi, un po' perché lo impone il budget.

Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 3 minuti fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 2 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 3 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 4 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 5 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 8 ore fa
Donna investita a Milano, scoppia il caso politicoDonna investita a Milano, scoppia il caso politico
cronaca
Donna investita a Milano, scoppia il caso politico
00:01:35 min
| 17 ore fa
Incendio Vesuvio, viaggio nei luoghi danneggiati dalle fiammeIncendio Vesuvio, viaggio nei luoghi danneggiati dalle fiamme
cronaca
Vesuvio, viaggio nei luoghi danneggiati dall'incendio
00:02:28 min
| 20 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
Ferrovie dello Stato, i lavori sulla linea alta velocità Milano – BolognaFerrovie dello Stato, i lavori sulla linea alta velocità Milano – Bologna
cronaca
Treni, i lavori sulla linea alta velocità Milano-Bologna
00:01:51 min
| 21 ore fa
Autopirata Milano, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minoriAutopirata Milano, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori
cronaca
Auto pirata, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori
00:01:56 min
| 21 ore fa
cronaca
Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da contaminazione"
00:01:50 min
| 23 ore fa
