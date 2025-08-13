Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio

Aria di Ferragosto da domani si entra nel vivo. Almeno sulle nostre autostrade, in particolare per chi si sposta dalle grandi città verso la costa adriatica, il Mar Tirreno, lo Ionio e i valichi di confine. Anas preannuncia bollino rosso per due giorni, con 12 milioni 210 mila automobilisti in viaggio. Grandi spostamenti che costringono i TIR allo stop sulle autostrade per buona parte del weekend, nelle ore diurne, mentre fino all'8 settembre, saranno chiusi o sospesi 1392 cantieri circa l'83% di quelli attivi e con 12 milioni di italiani in ferie 6 su 10 passeranno il Ferragosto fuori casa. 1 su 3 da amici o nelle proprie seconde case, per lo più al mare che si conferma la meta preferita. Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia le destinazioni quest'anno più ambite. Aria di vacanza e festa significa anche pranzo al ristorante, per più di 5 milioni di italiani, inoltre 91000 ristoranti aperti, il 70% del totale. Per una spesa complessiva che il Fipe calcola da 1 miliardo di euro. Ce n'è per tutti dai menù all inclusive da 61 euro a piatti condivisi, fenomeno in crescita, e le scelte culinarie tradizionali. Si riduce il consumo di vino, un po' per stili alimentari più virtuosi, un po' perché lo impone il budget.