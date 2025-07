Popillia japonica, il coleottero che attacca i vigneti nel Nord Italia

Siamo a Caluso e questo vigneto di Erbaluce ormai compromesso per quest'anno è stato completamente devastato dalla Popillia Japonica, questo coleottero che sembra un piccolo scarabeo, arrivato dal Giappone nel 2014, probabilmente con un carico di pneumatici scaricato a Malpensa. Da allora si è diffuso in maniera esponenziale nel nord Italia, raggiungendo prima il Parco del Ticino, poi Novarese e Vercellese. Questo è il fronte più avanzato in provincia di Torino e l'anno prossimo potrebbe raggiungere la Valle d'Aosta. "La situazione di queste vigneti è preoccupante. Una parte del fogliame è già stato mangiato, sono rimaste le nervature, abbiamo fotosintesi quindi compromessa, che vuol dire maturazione, forse posticipata o addirittura bloccata. Abbiamo la parte lignea, che tendenzialmente non lignificherà e quindi compromessa anche l'anno prossimo." Ama il caldo e l'umidità vive una quarantina di giorni tra luglio e agosto, poi depone le uova nel terreno per l'anno successivo. Non ha antagonisti di cui la sua veloce diffusione colpisce viti, mais, noccioletti e alberi da frutto. "Una specie oggi le chiamano aliene bisogna da una parte studiarla per conoscerla e dall'altra difenderci, perché se non ci difendiamo rischiamo di diffonderla a macchia d'olio." Solo l'insetticida funziona. Per questo la Popillia attacca soprattutto l'agricoltura biologica. Al momento l'unica barriera allo studio è un bacillo che si disperde nel terreno e impedisce lo sviluppo delle larve. "Dobbiamo cercare di mettere un argine a questa diffusione. É possibile, bisogna impegnarsi, abbiamo bisogno di conoscere e abbiamo bisogno di usare tutti gli strumenti a nostra disposizione, perché altrimenti potrebbe essere veramente drammatico." .