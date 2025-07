Porto Cervo, la manager alla guida: "A disposizione dei Pm"

Sono a disposizione delle autorità. Vivian Spohr, la manager tedesca di 51 anni che martedì a Porto Cervo, alla guida della sua BMW, ha travolto e ucciso sulle strisce pedonali Gaia Costa, rompe il silenzio e in una nota diffusa dai suoi avvocati, esprime tutta la volontà di collaborare con i pm italiani alle doverose indagini. La donna, moglie dell'amministratore delegato della Lufthansa, in vacanza in Costa Smeralda con la sua famiglia, esprime anche sgomento e profondo dolore per la morte della giovanissima vittima. Rientrata in Germania con uno strascico di polemiche, si temeva infatti una sua fuga, la manager è risultata negativa ai test tossicologici. Ora è iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro i Carabinieri della stazione di Porto Cervo e della compagnia di Olbia che hanno svolto i rilievi. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare la velocità della BMW e l'eventuale utilizzo del cellulare alla guida. Secondo alcune informazioni, la Spohr potrebbe non aver visto la ragazza. La 24enne è finita sotto l'auto, sbattendo la testa per terra, un impatto fatale. Gaia Costa, figlia di un noto sindacalista della Cisl in Gallura, Alfredo Costa, si trovava a Porto Cervo per lavorare come babysitter stagionale. Mercoledì è attesa l'autopsia. La sua morte ha sconvolto l'intera comunità di Tempio Pausania, dove era conosciuta e stimata. La famiglia chiede silenzio e rispetto in questi giorni di dolore. .