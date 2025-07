Porto Cervo, ragazza di 24 anni muore investita da un Suv

Pausania, troppo grave il trauma subito alla testa dopo essere stata investita sulle strisce pedonali a Porto Cervo. La vittima, figlia del noto sindacalista della Cisl in Gallura Alfredo Costa, si trovava in Costa Smeralda per lavorare come babysitter. A travolgerla Viviana Spor, turista tedesca di 51 anni e moglie dell'Amministratore Delegato di Lufthansa in vacanza nella sua casa in Sardegna. Spor è ora indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania. Gli investigatori, intanto stanno sentendo i testimoni, mentre il SUV di grossa cilindrata è stato posto sotto sequestro. Negativa all'alcol test, Spor è già rientrata in Germania. Testimoni oculari già sentiti, gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere della zona, mentre la Procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia della vittima annullati per lutto cittadino tutti gli eventi in programma in questi giorni a Tempio Pausania, compreso il Faber Festival, rinviato a data da destinarsi su decisione del Sindaco. Roberta Maddalena Sky TG 24. .