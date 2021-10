Possibile ridurre il consumo di carne? L’esperta risponde

Le più recenti linee guida in materia di sana alimentazione, raccomandano un consumo di carne di tre volte alla settimana, privilegiando quella bianca, rispetto a quella rossa. Se decidiamo di non mangiare carne, dobbiamo fare attenzione a raggiungere il fabbisogno giornaliero di proteine, con legumi, frutta secca e semi, che sono anche ricchi di ferro e di calcio. Se la dieta vegetariana è ben bilanciata, non abbiamo nessuna necessità di alcuna integrazione. Nei vegani invece, viene consigliata un'integrazione di vitamina B12, perché vengono esclusi completamente gli alimenti di origine animale.