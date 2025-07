Povertà minorile, Istat: il 27% degli under 16 è a rischio

Partiamo da un dato che riassume bene l'allarme che è stato lanciato dall'ISTAT per quanto riguarda i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni nel nostro Paese, perché uno su quattro, anzi più di uno su quattro perché parliamo del 27%, è a rischio povertà o esclusione sociale. Una percentuale tra l'altro che aumenta molto al cambiare di alcune condizioni e quindi per esempio se questi ragazzi hanno una cittadinanza straniera o se sono residenti nel Sud e nelle isole. Andando proprio a fare un focus sul Sud, c'è un altro dato importante che è quello che riguarda l'insicurezza alimentare, perché il 9% degli under 16 che si trovano in queste regioni rischia di non avere un pasto proteico al giorno, quindi non riuscire a consumarlo o di vivere in famiglie che non hanno i soldi per il cibo necessario. Tra l'altro le famiglie hanno un impatto, la composizione delle famiglie ha un impatto su questi dati, perché se andiamo a vedere quello che riguarda i genitori, l'istruzione scolastica dei genitori, ebbene, se parliamo di genitori laureati, la percentuale dei ragazzi e bambini che sono soggetti a rischio povertà o esclusione sociale è molto più bassa. Ovviamente perché si tratta di famiglie che hanno più possibilità lavorative e quindi di conseguenza anche economiche. Mentre invece se parliamo di genitori che hanno al massimo una licenza media, questa percentuale schizza oltre il 50%. Tra l'altro la situazione della famiglia d'origine pesa anche molto nell'età adulta perché è più facile che chi ha vissuto in una famiglia con difficoltà economiche poi sia a rischio povertà o esclusione sociale anche in età adulta. Chiudiamo con un dato che riguarda il confronto con altri Paesi dell'Unione Europea perché, vediamo qui, che noi ci troviamo in una posizione diciamo mediana, nello specifico siamo nella 16esima posizione, abbiamo però qui segnalato, diciamo, i Paesi che sono messi peggio e quelli che sono messi meglio per quanto riguarda i minori in deprivazione materiale e sociale. Noi siamo al 12%, la Croazia al 3%, la Grecia invece al 34%. A te. .