Prato, omicida escort aggredito in carcere con olio bollente

È stato trasferito al pronto soccorso di Prato, Vasile Frumuzca, il 32 enne rumeno indagato per il doppio femminicidio di Maria Denisa Paun e Anna Maria Andrei, un parente di quest'ultima lo avrebbe avvicinato in carcere e gli avrebbe lanciato in faccia dell'olio bollente. Gli inquirenti stanno setacciando il passato della guardia giurata residente in questo casolare a Monsulmano Terme, in provincia di Pistoia. Il sospetto è che possa aver ucciso anche altre donne. "Mah non mi stupisco perché la normale prassi della Procura, la Procura, anche a fronte di confessioni vaglia la veridicità della stessa, fa dei riscontri, fa un'attività investigativa, ritengo che non ci sia che non ci sia dell'altro". L'uomo è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, da due Procure, Prato e Pistoia Il primo delitto è quello di Maria Denisa, escort rumena, 30 enne uccisa la notte. il 15 e il 16/05 in un residence a Prato, dopo averla soffocata e decapitata, l'uomo ha abbandonato il corpo della vittima dentro una valigia, vicino ad un casolare disabitato nei pressi di Montecatini Terme. Giovedì, poi il colpo di scena. Durante una perquisizione a casa degli indagati, i carabinieri nascosto dentro questo capanno in lamiera hanno trovato un'auto risultata intestata a una donna scomparsa il 01/08/2024. Anna Maria, escort e ballerina di Montecatini Terme. Fumzake ha così confessato anche il secondo femminicidio. Il corpo è stato trovato vicino a dove il rumeno aveva abbandonato l'altra vittima. Due donne, due delitti che fanno temere di essere di fronte ad un serial killer. .