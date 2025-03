Precipita da tetto di un centro commerciale, muore un 16enne

Un gioco finito male, una bravata o forse una caduta accidentale. Sono queste le ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte di un ragazzo di 16 anni precipitato dal tetto del centro commerciale Etnapolis di Belpasso, nel catanese, poco prima delle 20.00 di sabato sera. Il giovane, che era in compagnia di altri amici, ha fatto un volo di oltre 15 metri ed è caduto sulla strada che costeggia il centro commerciale. Era sul tetto con alcuni ragazzi, un tetto che ospita anche il parcheggio dell'enorme struttura. A lanciare l'allarme immediatamente sono stati i suoi amici che hanno chiamato il 118. La corsa verso L'ospedale San Marco di Catania, però, è stata vana per il ragazzo non c'è stato nulla da fare ed è morto poche ore dopo il ricovero. Troppo gravi le ferite causate dall'impatto sull'asfalto. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per effettuare una prima ricognizione dei luoghi. Sentiti anche gli amici della vittima. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta al momento contro ignoti per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto è accaduto al centro commerciale. .