Pregliasco a Sky TG24: Green Pass solo per vaccinati

Ho avuto modo di parlare con alcune persone che hanno detto: ma io ho sempre usato gli antibiotici, il cortisone, l'eparina in tanti casi ed è andato sempre tutto bene. Vero, però questi farmaci, hanno degli eventi avversi e noi abbiamo questa percezione sbagliata, cioè, ci fidiamo di più della terapia, no, in questa questa persona con cui cercavo di colloquiare e arrivare a convincerlo alla vaccinazione, c'era un sereno e sbagliato approccio, diciamo facile e tranquillo per l'esperienza diretta, no, di questi farmaci, che sono di uso comune, ma che danno, se lo vediamo nel bugiardino, elementi veramente più pesanti di quelli della vaccinazione, che invece vengono percepiti male. Io credo che questo non sia facile da da ottenere, perché la gran parte delle persone che volevano vaccinarsi, si è vaccinato e io temo che, solo interventi di come il Green Pass, un compromesso rispetto all'obbligatorietà, magari, da questo punto, dedicato solo hai vaccinati. Questo potrebbe essere un passaggio, che temo possa portare contestazioni, ma forse necessario, nel momento in cui le cose dovessero andare un po' male.