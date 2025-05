Preparativi partita scudetto, sindaco Napoli: "Siamo pronti"

"Noi vogliamo che si coniughi la libertà di festeggiare con la sicurezza delle persone. Tutto è organizzato "nel caso di", e quindi sia per quello che riguarda la giornata e la notte di venerdì, sia per quello che sarà poi il percorso, diciamo, del bus scoperto di lunedì pomeriggio". "Senta, lei non tifa Napoli, però la sfida con l'Inter, diciamo, anche da juventino la pone in una situazione..." "Allora, debbo dire...così troviamo un'occasione per dire questa cosa. Io veramente sto tifando Napoli, da un lato ovviamente perché io sono il sindaco di questa città, ma poi veramente per una partecipazione emotiva che per me è veramente importante. E debbo dire, l'ho avuto anche nella dimostrazione di come ho sofferto nel vedere in parallelo la partita dell'Inter con la Lazio e la partita del Napoli, insomma mi è venuto quasi un infarto, quindi, diciamo, quindi ho sperimentato sulla mia pelle la partecipazione". "E si sta convertendo, diciamo, come funziona?" "Cioè, insomma, nella vita ci sono tante conversioni, anche questa è una conversione".