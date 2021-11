Tecnicamente ci sarà un controllo. Ovviamente all'ingresso e, nel caso in cui rileveremo la mancanza dei requisiti, ci troveremo nella condizione di dover sospendere il personale che non ha ottemperato all'obbligo. La sospensione immediata e l'immediata sospensione degli emolumenti ovviamente con l'invito però ad ottemperare nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, utilizzeremo il personale a disposizione o, nel caso in cui l'assenza si prolunghi, nomineremo personale in sostituzione.