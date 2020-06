Primario Bergamo: "Abbiamo pazienti che faticano a guarire"

Fortunatamente non abbiamo più nuovi casi intesi come gravi insufficienze respiratorie da Covid-19. Ricoveriamo pazienti con tampone positivo, ma che è una cosa un po' diversa, richiede un'organizzazione all'interno all'ospedale più complicata perché sono percorsi tutti doppi. Abbiamo ancora una serie di pazienti ricoverati che fanno fatica ad uscire, a guarire, e la fase più importante in questo momento è rivalutare tutti i pazienti che abbiamo dimesso in questi mesi, che sono sopravvissuti, ma che non sono sempre guariti. Qui a Bergamo purtroppo saranno tanti e cercheremo di fare del nostro meglio per la presa in carico, per seguire questi pazienti.