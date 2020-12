Primario rianimazione: da noi familiari in reparto covid

Perché dobbiamo piegare le le giuste esigenze dei malati alle esigenze dell'organizzazione. Bisogna fare il contrario. Bisogna piegare l'organizzazione alle esigenze dei malati e dei familiari. E quindi ci siamo chiesti: è possibile in sicurezza, con buonsenso, fare entrare i familiari nelle terapie intensive Covid che abbiamo noi? E da un mese lo stiamo facendo. La presenza di un familiare anche una volta sola, ogni due o tre giorni per mezz'ora, 40 minuti è una motivazione in più per non mollare.