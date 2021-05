Il Presidente Draghi è colui che, quando era Governatore della Banca d'Italia, disse nella propria relazione - ed è stato l'unico Governatore della Banca d'Italia a dirlo - che le mafie costituiscono la zavorra del Sud e sono il motivo dell'arretratezza del Sud, e questo era riportato nella relazione, se non ricordo male 2011-2012, o addirittura 2010 e, per la verità, dimostrava come vi fosse una grandissima sensibilità e la stessa sensibilità poi si riversa però, devo dire, nell'ambito della spinta che hanno i vari Ministeri che sovrintendono la sicurezza a costituire protocolli e altre attività. Quindi, se dal punto di vista legislativo non emerge, però, è anche vero che dal punto di vista operativo vi è invece una grande attenzione.