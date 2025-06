Processo a Chiara Petrolini, disposta perizia psichiatrica

La Corte d'Assise di Parma ha disposto una perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, la studentessa ventunenne imputata per il duplice omicidio premeditato, e la soppressione dei corpi dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo. La decisione è arrivata nel corso della prima udienza del processo. Accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa che parla di un possibile disturbo dissociativo nella personalità della giovane. Secondo quanto reso noto dal legale dell'imputata, Nicola Tria, la perizia dovrà accertare non solo la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, ma anche l'eventuale pericolosità sociale di Petrolini. La Procura rappresentata dalla PM Francesca Arienti, non si è opposta, pur ribadendo che al momento non esistono elementi clinici che facciano sospettare un quadro psichiatrico patologico. È fissata al 15 settembre l'udienza in cui verrà conferito l'incarico ai periti tecnici giorno in cui saranno anche sentiti i testimoni. Petrolini rimane l'unica imputata per la morte dei due neonati. Secondo la ricostruzione dell'accusa avrebbe infatti partorito in casa da sola e nascosto entrambe le gravidanze. Il primo neonato sarebbe morto a maggio 2023, il secondo ad agosto 2024. I corpi sono stati rinvenuti a distanza di un mese l'uno dall'altro, sepolti sotto pochi centimetri di terra, nel giardino dell'abitazione familiare. Presente in aula anche Samuele Granelli, padre biologico dei bambini, che si è costituito parte civile insieme ai suoi genitori e che si è detto totalmente ignaro delle due gravidanze della giovane. "C'è stato un lungo periodo in cui loro non sono stati insieme, quindi lui non aveva proprio conoscenza neanche dell'esistenza minima di una gravidanza, perché si erano lasciati a ridosso del concepimento presunto". Il processo riprenderà a settembre, con l'inizio dell'istruttoria e l'avvio degli accertamenti psichiatrici sulla giovane imputata. .