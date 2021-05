Processo appello Cucchi, condannati a 13 anni 2 carabinieri

È un momento storico, è un momento per me, lo vedete, di estrema emozione. Non avrei mai creduto di poter arrivare fin qui e ci sono tante persone che devo ringraziare, Fabio ovviamente e la Procura di Roma, il Dottor Pignatone, Giovanni Musarò, senza di loro non saremmo qui. Questo momento il mio pensiero va a Stefano, va a tutti questi anni e quanto ci sono costati e ai miei genitori che non possono essere qui, proprio per il prezzo che hanno pagato, per questi anni di sofferenza e soprattutto a mio fratello.