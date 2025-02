Nel corso del processo a Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi accusati di violenza sessuale di gruppo è risultato assente in aula per la terza volta consecutiva Enrique Bye Obando, amico della studentessa norvegese che ha sporto denuncia e considerato un testimone chiave della difesa. La Corte ha così deciso di revocare la sua testimonianza, considerata superflua per lo svolgimento del processo.