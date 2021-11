Processo Morandi, rinviata a venerdì udienza preliminare

Escludere alcune parti civili, compreso il comitato dei parenti delle vittime del processo. Lo chiedono i difensori di Aspi e Spea nell'udienza preliminare sul crollo del Morandi a Genova, costato la vita a 43 persone il 14 agosto 2018. Cresce la paura più grande, la prescrizione, anche se per i reati più gravi la scadenza è il 2036. La difesa prende tempo, prima stop il 15 ottobre con una richiesta di ricusazione del gup Paola Faggioni rigettata dalla Corte d'Appello. I legali dell'ex amministratore delegato di autostrade, Giovanni Castellucci, e altri imputati presenteranno ricorso in Cassazione. Oggi nuovo rinvio a venerdì. "Paura della prescrizione?" "Non hanno scampo. A noi l'ergastolo ce l'hanno già dato. Perciò dobbiamo scontarlo questo ergastolo, e ci aiuta solo un motivo di avere giustizia per queste vittime." La decisione più attesa era proprio quella relativa all'accoglimento dell'istanza per la richiesta di costituzione di parte civile. Oltre 350 soggetti tra cui la Presidenza del Consiglio, il Comune di Genova e la Regione Liguria. Due ore per l'appello, ci si mette anche il temporale a interrompere l'udienza. "E poi hanno anche chiesto che non ci si possa costituire contro Aspi e Spea ai sensi della 231, e quindi c'è stata questa ulteriore richiesta." C'è fiducia nella giustizia, nel lavoro della procura di Genova, come ricorda il fratello di un'altra vittima del crollo del Morandi. "Quindi stiamo parlando di una struttura che era corrosa, dove loro erano a conoscenza di questo degrado da diversi anni e dove loro anche nonostante le evidente degrado hanno continuato a percepire tantissimi soldi per non fare niente. Sappiamo e possiamo dire apertamente che il 14 agosto c'è stata una strage, non c'è stato un incidente.".