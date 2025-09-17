Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità

Sembrava ormai vicina la sentenza, poche udienze ancora. E invece il processo per la morte di Giulio Regeni si ferma, rinviato a data da destinarsi. I difensori dei 4 imputati per il sequestro, le torture e la morte del ricercatore, agenti e ufficiali dei servizi segreti egiziani, hanno chiesto al giudice di sollevare la questione di costituzionalità relativa al diritto di difesa. Loro, nominati d'ufficio, chiedono di estendere il gratuito patrocinio anche agli imputati assenti. Richiesta motivata anche per consentire di nominare periti e traduttori. Il giudice, in ipotesi, potrebbe anche rinviare alla Corte Costituzionale. Una battuta d'arresto che arriva a 19 mesi dall'inizio del processo e a quasi 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. Per i genitori di Regeni l'ennesima delusione, ma resta la volontà di lottare. "Non molliamo, siamo qui ad aspettare e speriamo che anche il nostro processo possa concludersi positivamente". Con loro la madre di Alberto Trentini, cooperante veneto in carcere a Caracas dallo scorso novembre senza alcuna accusa formale. Madri che parlano per i loro figli, per quelli che non possono. "Che il nostro Governo si muova e e cerchi il contatto col Presidente Maduro, perché Alberto non può restare 10 mesi chiuso in una cella dove non ha il contatto con l'esterno, è crudele". E parlano anche per quelli che non possono più. Insieme, con dignità. "Sappiamo. Sappiamo. Sappiamo che è un sapere sulla pelle, più che di testa è un sapere sulla pelle, d'affetto e non solo, e quindi capiamo cosa possono provare, e da tanto tempo. E quindi, come dice Claudio che lo dice bene, bisogna fare in fretta". .

