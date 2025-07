Il Tribunale di Milano ha escluso la società Visibilia Srl dal processo per falso in bilancio che coinvolge la ministra Daniela Santanchè. L’avvocato Giovanni Morgese ha sostenuto che non è chiaro quali responsabilità avrebbe avuto la società, ormai non più operativa. I giudici hanno accolto la tesi difensiva, annullando così l'accusa nei confronti di Visibilia.