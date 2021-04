Processo Trentini, passo in avanti verso eutanasia

Ci sono voluti quattro anni e nove udienze in tribunale ma la sentenza pronunciata a Genova rappresenta un passo in avanti verso il diritto all'eutanasia. La corte di Assise d'Appello conferma l'assoluzione in primo grado per Marco Cappato e Mina Welby, assolti dalle accuse di istigazione e aiuto al suicidio di Davide Trentini. Il 53enne di Massa Carrara malato di sclerosi multipla è deceduto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017 con suicidio assistito, a differenza di Dj Fabo però la sua vita non dipendeva da una macchina. "E' un precedente importante, non è necessario essere attaccati a una macchina per essere aiutati a morire se si è anche dipendenti da un trattamento di sostegno vitale, il problema è che ci sono voluti quattro anni, nove udienze per arrivare alla conferma di questo risultato, è evidente che persone in condizione di malattia terminale non possono affrontare un iter così lungo." Trentini era affetto da una patologia irreversibile che produceva gravi sofferenze e lo obbligava a trattamenti farmacologici di sostegno vitale, aveva chiesto dignità di vita e di morte, condizione che ha portato Cappato e Welby alla assoluzione in appello dopo il ricorso della procura massese, dove il PM aveva però dubitato della sussistenza dei requisiti chiedendo poi la condanna per gli imputati. Ora la conferma che non commisero reato, accompagnando Trentini in Svizzera. "Io voglio solo concludere e dire a tutti aiutateci a raccogliere le firme, sia adesso a metà maggio per sottolineare ancora che vogliamo una legge che sta in Parlamento e poi a luglio *** da luglio a settembre." Ogni giorno in Italia tre malati terminali si rivolgono all'associazione Coscioni che ora attraverso un referendum e la raccolta di 500.000 firme in tre mesi, tra luglio e settembre chiedono una legge sulla legalizzazione dell'eutanasia anche in Italia.