Processo Ultras, Milan e Lega chiedono essere parti civili

La richiesta è arrivata puntuale, così come era stato annunciato davanti ai Giudici della VI Sezione Penale del tribunale. Il Milan e anche la Lega Calcio Serie A hanno chiesto di costituirsi parti civili contro i tre ultrà rossoneri imputati nel primo processo scaturito dalla maxi inchiesta della Procura di Milano che lo scorso aveva portato all'azzeramento dei vertici della Curva Nord e Sud del Meazza. Una richiesta, quella di essere ammessi parti civili che verrà discussa il prossimo 20 marzo e che per le difese non è solo simbolica, ma legata anche a un danno patrimoniale di immagine. "L'amore per la squadra per i propri colori. Non possono mai essere causa per comportamenti violenti o anche solo antisportivi. Noi vorremmo che gli stadi tornassero a essere un luogo frequentato da tutti nel rispetto dei valori dello Sport e della convivenza civile". Presenti in aula i tre imputati Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, Luca, accusati di associazione per delinquere finalizzata a una serie di episodi di estorsioni e aggressioni. Tra queste anche quella ai danni del personal trainer dei vip Cristiano Iovino, citato come teste, pestato lo scorso aprile dopo una rissa in un locale con, tra gli altri anche Fedez, per il quale la Procura ha chiesto l'archiviazione. "È evidente che condotte di questo tipo che impattano fortemente sul'appeal che Sport del Calcio può avere nella comunità dei tifosi, che si riflette anche dal punto di vista della tutela dei beni della Lega Calcio, il cui Presidente Simonelli e unitamente Luigi Del Servo, ovviamente hanno intenzione di dare un segnale di supporto pieno ad ogni accertamento processuale". Il 4 marzo inizierà poi l'altro processo con rito abbreviato a carico di altri 19 ultrà di Inter e Milan, tra cui il capo della Sud Luca Lucci e i capi della Nord interista Andrea Beretta, diventato collaboratore dopo l'omicidio di Antonio Bellocco e Marco Ferdico. .