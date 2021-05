Oggi è il web, purtroppo, lo strumento di comunicazione e su questo bisognerebbe avere un maggiore intervento, una maggiore sensibilità a livello europeo, ma direi a livello globale. Ne ho parlato proprio ieri all'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, laddove ho sottolineato come sia importante che il globo intero si attivi perché il web venga controllato, perché vi sia un maggiore accesso ai dati digitali, in quanto oggi il crimine organizzato, sia mafioso che terroristico, utilizza il web come strumento di comunicazione.