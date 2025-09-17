Prof aggredito dai Propal a Pisa: attacco contro Università

I graffi, la copertina del libro di testo strappata, il professore aggredito dai pro Pal a Pisa ha denunciato quello che ha freddo vive come un attacco alla libertà accademica. "Come sta?" "Fisicamente bene, un po' scosso diciamo. Stamani mi rendo conto di quanto grave sia stato ieri l'episodio che ho vissuto". "Qual è la cosa che le ha fatto più male?" "Guardi l'ho portato: il gesto di distruggere il libro, i miei libri che erano sulla scrivania, di darmi dello sporco imperialista semplicemente perché c'ho questa agendina. Insegno anche Diritto Costituzionale degli Stati Uniti. Era semplicemente un'agendina di appunti. È stato un gesto spregevole verso l'università, verso chi insegna, non rivolto solo alla mia persona". "L'accusano di essere sionista". "Ma per me non è un'accusa, non la considero tale. Per me essere sionista non è un'offesa. Se mi dicono che sono complice di un massacro, di un presunto genocidio, mi infurio". Il gruppo, una ventina, forse non tutti studenti, quelli che hanno interrotto la lezione al polo didattico ha poi rivendicato il gesto in un video, sostenendo che il professore non voleva farli parlare di quanto sta accadendo a Gaza. Il rettore, insieme a diverse istituzioni tra cui la Ministra dell'Università Bernini, ha voluto esprimere condanna sull'accaduto e vicinanza al docente. "L'Università di Pisa ha preso, come è noto, una posizione molto ferma contro la tragedia di Gaza, al sostegno al popolo palestinese. Siamo stati anche i primi, forse gli unici, ad attuare anche una rescissione di alcuni accordi quadro con università israeliane che erano coinvolte in questa operazione. La condizione assoluta, essenziale, ineliminabile per ogni manifestazione di opinione è sempre stata per noi il rifiuto della violenza in tutte le sue e al tentativo di sostegno della popolazione palestinese. Chiara Caleo e al tentativo di sostegno della popolazione palestinese".