Prof aggredito dai Propal a Pisa: attacco contro Università

00:02:02 min
|
27 minuti fa

I graffi, la copertina del libro di testo strappata, il professore aggredito dai pro Pal a Pisa ha denunciato quello che ha freddo vive come un attacco alla libertà accademica. "Come sta?" "Fisicamente bene, un po' scosso diciamo. Stamani mi rendo conto di quanto grave sia stato ieri l'episodio che ho vissuto". "Qual è la cosa che le ha fatto più male?" "Guardi l'ho portato: il gesto di distruggere il libro, i miei libri che erano sulla scrivania, di darmi dello sporco imperialista semplicemente perché c'ho questa agendina. Insegno anche Diritto Costituzionale degli Stati Uniti. Era semplicemente un'agendina di appunti. È stato un gesto spregevole verso l'università, verso chi insegna, non rivolto solo alla mia persona". "L'accusano di essere sionista". "Ma per me non è un'accusa, non la considero tale. Per me essere sionista non è un'offesa. Se mi dicono che sono complice di un massacro, di un presunto genocidio, mi infurio". Il gruppo, una ventina, forse non tutti studenti, quelli che hanno interrotto la lezione al polo didattico ha poi rivendicato il gesto in un video, sostenendo che il professore non voleva farli parlare di quanto sta accadendo a Gaza. Il rettore, insieme a diverse istituzioni tra cui la Ministra dell'Università Bernini, ha voluto esprimere condanna sull'accaduto e vicinanza al docente. "L'Università di Pisa ha preso, come è noto, una posizione molto ferma contro la tragedia di Gaza, al sostegno al popolo palestinese. Siamo stati anche i primi, forse gli unici, ad attuare anche una rescissione di alcuni accordi quadro con università israeliane che erano coinvolte in questa operazione. La condizione assoluta, essenziale, ineliminabile per ogni manifestazione di opinione è sempre stata per noi il rifiuto della violenza in tutte le sue e al tentativo di sostegno della popolazione palestinese. Chiara Caleo e al tentativo di sostegno della popolazione palestinese".

Processo Regeni, papà di Giulio: non molliamoProcesso Regeni, papà di Giulio: non molliamo
cronaca
Processo Regeni, papà di Giulio: "Non molliamo"
00:00:11 min
| 23 minuti fa
pubblicità
ERROR! T13170925ERROR! T13170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 23 minuti fa
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utentiOperazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
cronaca
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
00:01:05 min
| 40 minuti fa
Gela, 15 arresti per spaccioGela, 15 arresti per spaccio
cronaca
Traffico di droga e spaccio dal carcere: arresti a Gela
00:01:00 min
| 52 minuti fa
ERROR! Delitto Chiara Poggi, da relazione Ris nessun secondo omicidaERROR! Delitto Chiara Poggi, da relazione Ris nessun secondo omicida
cronaca
Delitto Garlasco, da relazione Ris nessun secondo omicida
00:01:58 min
| 1 ora fa
Operazione anti-pirateria guidata dalla Gdf di CagliariOperazione anti-pirateria guidata dalla Gdf di Cagliari
cronaca
Operazione anti-pirateria guidata dalla Gdf di Cagliari
00:00:58 min
| 1 ora fa
Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"
cronaca
Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"
00:12:28 min
| 1 ora fa
Trevi: "Abbiamo un aspetto piÃ¹ che un destino"Trevi: "Abbiamo un aspetto piÃ¹ che un destino"
cronaca
Trevi: "Abbiamo un aspetto più che un destino"
00:00:33 min
| 1 ora fa
Processo Regeni, Avv. Ballerini: siamo alle battute finaliProcesso Regeni, Avv. Ballerini: siamo alle battute finali
cronaca
Processo Regeni, Avv. Ballerini: siamo alle battute finali
00:00:29 min
| 2 ore fa
Pisa, aggressione a professore da gruppo Pro palPisa, aggressione a professore da gruppo Pro pal
cronaca
Pisa, aggressione a professore da gruppo Pro pal
00:01:04 min
| 4 ore fa
Traffico di droga e armi, 15 arresti in SiciliaTraffico di droga e armi, 15 arresti in Sicilia
cronaca
Traffico di droga e armi, 15 arresti in Sicilia
00:00:51 min
| 4 ore fa
ERROR! T08170925ERROR! T08170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 5 ore fa
Processo Regeni, papà di Giulio: non molliamoProcesso Regeni, papà di Giulio: non molliamo
cronaca
Processo Regeni, papà di Giulio: "Non molliamo"
00:00:11 min
| 23 minuti fa
ERROR! T13170925ERROR! T13170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 23 minuti fa
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utentiOperazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
cronaca
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
00:01:05 min
| 40 minuti fa
Gela, 15 arresti per spaccioGela, 15 arresti per spaccio
cronaca
Traffico di droga e spaccio dal carcere: arresti a Gela
00:01:00 min
| 52 minuti fa
ERROR! Delitto Chiara Poggi, da relazione Ris nessun secondo omicidaERROR! Delitto Chiara Poggi, da relazione Ris nessun secondo omicida
cronaca
Delitto Garlasco, da relazione Ris nessun secondo omicida
00:01:58 min
| 1 ora fa
Operazione anti-pirateria guidata dalla Gdf di CagliariOperazione anti-pirateria guidata dalla Gdf di Cagliari
cronaca
Operazione anti-pirateria guidata dalla Gdf di Cagliari
00:00:58 min
| 1 ora fa
Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"
cronaca
Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"
00:12:28 min
| 1 ora fa
Trevi: "Abbiamo un aspetto piÃ¹ che un destino"Trevi: "Abbiamo un aspetto piÃ¹ che un destino"
cronaca
Trevi: "Abbiamo un aspetto più che un destino"
00:00:33 min
| 1 ora fa
Processo Regeni, Avv. Ballerini: siamo alle battute finaliProcesso Regeni, Avv. Ballerini: siamo alle battute finali
cronaca
Processo Regeni, Avv. Ballerini: siamo alle battute finali
00:00:29 min
| 2 ore fa
Pisa, aggressione a professore da gruppo Pro palPisa, aggressione a professore da gruppo Pro pal
cronaca
Pisa, aggressione a professore da gruppo Pro pal
00:01:04 min
| 4 ore fa
Traffico di droga e armi, 15 arresti in SiciliaTraffico di droga e armi, 15 arresti in Sicilia
cronaca
Traffico di droga e armi, 15 arresti in Sicilia
00:00:51 min
| 4 ore fa
ERROR! T08170925ERROR! T08170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità