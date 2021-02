Pronto il centro vaccini alla nuvola di Fuksas

Questa è la sala d'attesa pre triage dove aspettano che si liberino i posti triage. E la comunicazione della liberazione del posto del triage avviene tramite un tablet, è tutto informatizzato questo percorso. Questa è la sala vaccinale vera e propria. Qui si fa la somministrazione del vaccino. Alla Nuvola di Fuksas è tutto pronto: il nuovo centro vaccini sarà attivato tra poche ore nella struttura che la società titolare Euro SpA ha messo a disposizione della collettività. Questo vogliamo farne una grande Agorà, tante attività, naturalmente culturali, fiere, congressi, cinema, teatro e naturalmente in quest'occasione straordinaria è nata una grande comunione di intenti e credo che offriremo, spero, penso, un luogo particolare, in un ambiente tranquillo, sano e per certi versi anche bello. 3700 metri quadri al pianoterra dell'edificio dedicate alle vaccinazioni, suddivisi in zone ampie, ariose, tecnologiche e colorate, con percorsi segnalati differenziati. 50 le postazioni per somministrazioni simultanee che daranno un'ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale. Si potranno somministrare fino a 3500 vaccini al giorno e contribuirà a rafforzare il tessuto delle sedi vaccinali. Nel primo giorno di vaccini al personale scolastico nel Lazio è stato toccato il record di 12 mila somministrazioni totali. Se ci fossero più dosi, dice la regione, questa cifra potrebbe triplicare, con l'aumento delle strutture vaccinali crescere ancora di più. Le forniture non stanno al passo perché il dato che va letto non è tanto quello delle scorte, perché le scorte servono a garantire che ci siano poi le dosi per i richiami. Il dato che va letto è la capacità produttiva vaccinale giornaliera. Noi da ieri siamo a 12 mila dosi al giorno, ne potremmo fare 30, 35 mila. Questo è il dato, diciamo, fondamentale.