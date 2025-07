Pronto soccorso, aumentano gli accessi con ondate di caldo

Pronto soccorso del Policlinico, una media di 170 accessi al giorno, che durante l'ultima ondata di caldo hanno toccato i 220 ogni 24 ore. Milano è stata la città italiana che ha registrato una tra le mortalità maggiori in Europa, dovuta alle temperature elevate che tornano a salire nei prossimi giorni. In questo triage nella notte sono stati visitati 70 pazienti. "Il grande caldo peggiora alcune patologie croniche, quindi i pazienti anziani con copatologie. hanno spesso un peggioramento della loro condizioni di base proprio perché l'equilibrio diventa instabile. Oltre a questo tutti i pazienti, le persone ai margini della società, per esempio senza fissa dimora, oppure pazienti psichiatrici hanno spesso un peggioramento della loro condizione di base". Anziani soli malati cronici aumentano anche i casi psichiatrici. "C'è il rischio che si aumentano le attese perché se arriva più gente ovviamente i tempi di attesa sono maggiori, e sia il caldo. le situazioni di disagio possono peggiorare l'aggressività delle persone". Ma come si riconosce un colpo di calore quando è il caso di rivolgersi alle cure del pronto soccorso? "Il colpo di calore è una patologia molto rara, in realtà che è caratterizzata da un aumento della temperatura corporea, da una confusione che può arrivare fino alla letargia o al coma, che però è una patologia molto molto rara, quindi ovviamente bisogna prevenirla piuttosto che trattarla quando arriva. Le cose invece a cui stare attenti sono un abbassamento della pressione, una stanchezza importante e quindi bisogna di sicuro bere tanto, rivalutare insieme al medico la propria terapia domiciliare cronica perché magari i diuretici che vanno molto bene, o la terapia antipertensiva bisogna controllare la pressione perché invece con il caldo magari rischia di abbassarsi oppure se uno beve o troppo poco o troppo rischia di scompensare la sua situazione". .