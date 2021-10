Una situazione di piogge deboli sparse sulla Sicilia orientale e una forte, invece, burrasca e forti precipitazioni a Pantelleria, mi ha chiamato il Sindaco poco fa, ci sono le strade danneggiate, detriti sulle strade però non sono situazioni di emergenza, allagamenti in un sottopasso, sono caduti oltre 150 mm di acqua a Pantelleria, e questo è confermato dai dati del Radar che vedono una perturbazione a largo del canale di Sicilia che arriva fino in Sardegna.