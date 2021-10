Protezione civile: non uscite di casa

In questo momento è assolutamente importante il corretto comportamento dei cittadini. Che sono quelle: non mettetevi in strada, non spostatevi quando piove, se non c'è assoluta necessità. È la stessa cosa che ho detto a mia moglie. Devo andare a fare la spesa? La spesa può essere rinviata, il latte può essere rinviato, il pane fresco pure, se piove. Che chiaramente, stamattina non è successo nulla, il tempo è ancora stabile, ma il peggioramento si prevede in nottata, quindi se inizia a piovere, non mettersi in strada salvo necessità e comunque, di fuggire dai luoghi che sappiamo che sono soggetti ad allagamento, esondazione. Avete visto cosa è successo. Bastano 30-40 cm di acqua e le persone vengono trasportate dalla corrente.