Puglia in zona gialla e in Lombardia si torna a sciare

"Puglia in zona gialla, ma non abbassiamo la guardia". A parlare è l'assessore alla sanità pugliese Luigi LoFalco, che commenta così il passaggio della Regione da zona arancione a zona gialla. "Non si tratta di dati non corretti e comunque i cittadini stiano attenti, continuino a comportarsi come se nulla fosse cambiato" avverte. "Si tratta di una classificazione da prendere con estrema prudenza, perché il rischio è ancora elevato" ha poi aggiunto. Sa Sud a Nord meno restrizioni, ma attenzione alta. In Lombardia si potrà tornare a sciare dal prossimo 15 febbraio quando riapriranno gli impianti sciistici secondo l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Attilio Fontana. Resta il divieto di spostamento tra le regioni per il ministro uscente della salute Roberto Speranza devono essere vietati fino al 5 marzo Come da DPCM e se le regioni saranno favorevoli il Consiglio dei Ministri potrebbe riunirsi già venerdì e sabato per rinnovare il blocco per una settimana. Serve ancora la massima attenzione perché le varianti del Covid sono insidiosissime, ripete Speranza.