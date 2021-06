Cercasi disperatamente lavoratori stagionali. Anche qui in Puglia, terra che vive di turismo e che ora paradossalmente inizia ad aver paura dei grandi numeri previsti per la stagione appena iniziata. "Abbiamo grosse difficoltà nel trovare quelle figure che devono andare a corroborare la squadra che abbiamo già creato negli anni. Non è facile ma è un problema da affrontare quotidianamente". Per i più, la colpa sarebbe da addebitare al reddito di cittadinanza, sta di fatto che qui a Savelletri, come nel resto della regione, si fa fatica a trovare bagnini, cuochi, baristi e camerieri. Problemi che preoccupano, ma non scoraggiano per fortuna gli imprenditori turistici, pronti ad investire per rendere più attrattive le proprie strutture, "Voi avete deciso di investire in questa attività, portando il Padel in riva al mare". "Sì, è stata una nostra idea quella di riuscire a poter creare due campi Padel a 30 metri dal mare, dagli scogli, giocare con il mare alle spalle credo che sia la cosa più bella. Ci abbiamo creduto in questo periodo di chiusura, ci abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a realizzare questo sogno". C'è da dire, che col Padel, si punta sul sicuro, ormai è lo sport del momento. "Io direi che rischia di diventare lo sport del futuro, perché ormai ha preso piede e non è più uno sport da considerare una moda e ha preso piede un po' a tutti i livelli in tutte le categorie, giocano le donne, i bambini, gente diciamo non più giovanissima, ed è divertente, facilissimo da iniziare, quindi io direi che ormai è andato diciamo non lo ferma più nessuno".