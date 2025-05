Quali sono i piani di evacuazione dei Campi Flegrei

Sì, andiamo a vedere prima di tutto i dati che mostrano come questa scossa di terremoto sia stata una delle più importanti di sempre nell'area dei Campi Flegrei questi sono i dati degli ultimi 40 anni e arriva subito all'occhio, insomma si nota subito che tutte si riferiscono a scosse degli ultimi due anni sostanzialmente, e proprio questa da 4.4, è la seconda dopo quella di marzo, 4.6. Quali sono i piani di evacuazione per il rischio eruttivo? ricordiamo che i Campi Flegrei sono un'area enorme dove è presente un enorme super vulcano e qua si nota subito la prima zona rossa dove abitano mezzo milione di abitanti. Il problema di quest'area è che è densamente popolata, quindi nel caso in cui ci dovesse essere, una emergenza per un'eruzione imminente, già difficile da prevedere, beh questa è la zona che andrebbe evacuata nelle prime 72 ore perché c'è proprio il rischio di colate laviche zona di Campi Flegrei ci sono anche diversi quartieri di Napoli coinvolti e poi c'è la zona gialla, che verrebbe invece, um coinvolta ed evacuata subito dopo, 800000 abitanti in questo caso che comprende buona parte del resto della area metropolitana di Napoli. È un enorme problema questa evacuazione che è scritta sulla carta ma renderla poi pratica presenta delle problematiche notevoli, per esempio le vie di fuga, far uscire queste persone in pochissime ore un enorme numero di residenti dalla zona. Dove andrebbero? Questi sono la cartina dei cosiddetti gemellaggi, cioè, di dove gli abitanti dei quartieri di Napoli in blu e degli altri Comuni della zona, in nero sarebbero spostati nel caso di un'evacuazione di massa appunto che speriamo non si verifichi mai e ovviamente, per questo tipo di evacuazione è importantissima la sensibilità degli abitanti dei residenti che in parte è mancata negli anni scorsi, anche per problemi organizzativi, solo 200 partecipanti nell'esercitazione del 2019, e 1500 nel 2024 un po' meglio, ma comunque numeri che impallidiscono rispetto al totale dei residenti che tra l'altro è in crescita. Negli ultimi 40 anni abbiamo visto 130000 abitanti in più, per i Comuni al di fuori di Napoli tanto che la politica stessa ha detto forse in quell'area sarebbe meglio, che nessuno proprio ci viva ecco a dirlo è stato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile, chiaramente questo è una dichiarazione di massima, poi c'è la realtà dei fatti e persone che non possono o anche non vogliono muoversi da quell'area che però presenta, dei rischi importanti dal punto di vista sismico per anche il bradisismo ed eruttivo. .