Quarta ondata Covid-19, salgono contagi in Europa

Preoccupa la Germania, che registra la più alta incidenza settimanale di contagi dall'inizio della pandemia 213,7 ogni 100mila abitanti, il doppio della scorsa settimana, tanto che in Sassonia, è entrato in vigore divieto di partecipazione alla vita pubblica per chi non è vaccinato. Stessa scelta fatta dall'Austria, solo i vaccinati e i guariti possono andare al ristorante o dal parrucchiere, partecipare a eventi sportivi o usare impianti di risalita. Restrizioni che hanno comportato un immediato aumento delle somministrazioni. Salgono i ricoveri anche in Francia, mentre nel Regno Unito il governo Johnson sta valutando restrizioni ai viaggi per chi rifiuta la terza dose, e persino la Danimarca pensa al ripristino del Green-Pass sospeso a Settembre. Ma la situazione più drammatica resta quella dell'Europa dell'est, la Bulgaria il più alto numero di decessi pro capite al mondo e il tasso di vaccinazione più basso dell'intera Unione Europea 22% . Di poco più alta la percentuale in Romania, che fa i conti con decine di migliaia di casi e terapie intensive al collasso, sotto il 30% anche Bielorussia e Ucraina, mentre in Russia nonostante i 7 giorni non lavorativi imposti la scorsa settimana dal Presidente Putin, si contano oltre 1200 morti e circa 40 mila contagi nelle ultime 24 ore .