Ragazza accoltellata, resta in carcere il 15enne accusato

Il giudice ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il ragazzo ha risposto alle domande, abbiamo accolto con serenità il provvedimento e adesso aspettiamo che il procedimento abbia il suo corso e poi valuteremo quali iniziative assumere. - Ha già iniziato un percorso con assistenti sociali e psicologi, il quindicenne presunto responsabile dell'aggressione ai danni di Marta Novello. Perché la sera di lunedì si sia accanito con tale brutalità sulla 26enne di Mogliano Veneto, nel trevigiano, resta un mistero. L'adolescente nel corso dell'udienza di convalida del fermo ha risposto alle domande dei magistrati ma sui contenuti vige il più stretto riserbo. Il quindicenne accusato di tentato omicidio e tentata rapina aggravata resterà nel carcere minorile di Treviso. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari, un gesto inspiegabile per la madre del ragazzo, che descrive il figlio come una persona sostanzialmente tranquilla, con buoni voti a scuola e con nessun problema di droga. Allora perché la necessità di procurarsi denaro tentando di rapinare la ventiseienne mentre passeggiava e soprattutto perché l'avrebbe colpita con oltre 20 coltellate che hanno quasi uccisa. Intanto le condizioni di Marta Novello migliorano di ora in ora. Lunedì prossimo potrebbe essere dimessa dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso.