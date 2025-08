Ragazza morta in piscina, si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti

All'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo cominciano gli esami per capire com'è morta Simona Cinà. Prima quelli radiologici eseguiti in serata, poi da giovedì mattina l'autopsia e i test tossicologici. Esami fondamentali per accertare l'eventuale presenza di acqua nei polmoni per capire se la ragazza è annegata e di tracce di sostanze stupefacenti nell'organismo che qualcuno potrebbe averle somministrato a sua insaputa. Simona non faceva uso di droghe, ribadiscono i familiari, anzi ne aveva paura ed era sottoposta a continui test e controlli medici da parte delle società sportive per cui giocava a beach volley."Faceva self, beach volley". Il malore e l'incidente sono le ipotesi privilegiate dagli inquirenti della Procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti ed è intervenuta con una nota per rispondere ai dubbi avanzati dalla famiglia a proposito delle circostanze del ritrovamento del corpo e delle fasi iniziali delle indagini. I PM smentiscono che la scena sia stata alterata dagli invitati e l'aria ripulita prima dell'arrivo degli inquirenti per nascondere le tracce degli alcolici, come era stato ipotizzato dalla famiglia. Quando i presenti si sono accorti che la scrivono i magistrati in due si sono tuffati per aiutarla e hanno tentato invano di rianimarla. E poi sono stati collaborativi quando ascoltati dai carabinieri. I familiari di Simona confermano la piena fiducia nell'operato della procura e dei carabinieri, ma la loro posizione resta la stessa, dice il legale. Chiedono di sapere la verità su come è morta la ragazza non cercano un colpevole o la prova che necessariamente sia avvenuto qualcosa di anomalo. Raffaella Dino Sky TG 24 Palermo. .