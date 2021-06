Ragazza scomparsa, unità cinofile vicino casa zio e cugini

I cani fiutano e cercano insieme ai Carabinieri, questa volta sono nei terreni intorno alla casa dello zio e dei due cugini di Saman, a loro la ragazza potrebbe essere stata consegnata per essere uccisa. "Non mi ricordo le date però so di averla vista tipo due mesi fa sicuramente l'ho vista e quelle poche volte che l'ho vista era sempre insieme alla mamma che venivano qua con tutti i pakistani che c'erano qui." La videocamera di sicurezza dell'azienda agricola nella quale il padre lavora da 15 anni riprende Saman per l'ultima volta la sera del 30 aprile. Esce di casa con i genitori insieme si avviano su questo sterrato tra serre e campi coltivati, 10 minuti dopo fanno ritorno solo il padre e la madre che il giorno successivo partono per il Pakistan. E' uno dei familiari minorenne a confermare agli inquirenti che Saman è stata ammazzata ma non sa dove sia stato nascosto il cadavere, anche lui è indagato. La Procura di Reggio Emilia vuole ascoltarlo in incidente probatorio in attesa di poter interrogare il cugino fermato in Francia. Il matrimonio combinato dalla sua famiglia Saman non lo voleva una volontà di indipendenza che non le è stata concessa per lei la punizione più tragica.