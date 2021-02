Come hanno vissuto i ragazzi quest'ultimo anno. Ho mollato scuola perché avevo bisogno di riscoprire me stesso. Sono riuscita a superare le mie paura. Noi non siamo un'entità a parte, siamo parte della società. Ci siamo sentiti piccoli fuori, ma grandi dentro. Sono rimasta delusa dall'occupazione perché speravo di tornare in presenza ma così non è stato. Ragazzi interrotti, la serie dedicata agli studenti su Sky Tg24. Da lunedì 22 febbraio.