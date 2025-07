Ragazzo disperso nel Po, continuano le ricerche

Non ha tolto gli occhi dal fiume, in piedi, seduto per tutto il giorno, non ha mai lasciato neppure per un momento la sponda delle acque che si sono portate via suo figlio, il padre di Abd, 16 anni, nato in Egitto, appena arrivato in Italia da ieri disperso nelle acque del Ticino, fissa il fiume. È Imam a Pavia e con altri della comunità prega che le correnti restituiscano almeno il corpo del suo ragazzo. Ieri in una giornata di relax con la famiglia nell'area del parco sotto il Ponte della Becca è finita in tragedia. Il ragazzo scivolato in un fosso dove l'acqua si è fatta più profonda ed è andato giù, non sapeva nuotare. La notte dunque è passata nelle ricerche 30 tra Vigili del Fuoco e uomini della Protezione civile della Lombardia e del Piemonte. si sono alternati per cercare il disperso. "Stamattina all'alba sono riprese alle 6.00 circa con l'intervento nostro di personale fluviale nostro, che tramite una motobarca ha scandagliato l'alveo del fiume Ticino, dal punto di ultimo avvistamento della abbiamo fatto, abbiamo simulato il galleggiamento del corpo, quindi uno di noi è entrato e ha tentato di fare simulazione per vedere qual era la direzione per effettuare la ricerca e da lì siamo partiti, cercando di ampliare questa fascia". Sotto il Ponte della Becca, dove il Po e il Ticino si uniscono le acque non perdonano. Qui nella riserva naturale del parco è vietato fare il bagno. Le correnti sono forti e non lasciano scampo, ma in tanti vengono e talvolta pagano il tributo più alto, quello della vita. Boschetti Scheti G 24, Pavia. .