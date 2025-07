Ragazzo disperso, ricerche nel Ticino con eco sonar 

Sullo stesso tratto del Ticino dove il ragazzo di 16 anni è scivolato e scomparso nelle acque, un robot sonar arrivato da Roma affianca i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sullo stesso tratto del Ticino sotto il Ponte della Becca, in provincia di Pavia, siede il padre, attende il figlio trascinato via dalla corrente e che non sapeva nuotare. Proseguono le ricerche del ragazzo egiziano scomparso nelle acque dopo una giornata di relax con la famiglia. Dall'alto, con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dal basso sulle rive, con la Protezione Civile e 2 imbarcazioni che perlustrano le sponde del Ticino sino alla confluenza con il Po, dentro con i vigili fluviali di Pavia e sul fondo con l'aiuto di un eco-sonar arrivato da Roma dal comando dei vigili. Le squadre dei sommozzatori cercano di mappare la conformazione del letto del fiume e scoprire le zone più profonde e oscure. Cercano il corpo del ragazzo. "Per capirci è proprio un'ecografia, cioè un eco che rimbalza sul fondo e tramite un software rilancia, diciamo, un'immagine che va un pochino interpretata, ma che poi è fedele a quello che poi stiamo cercando. Un po' in base alla nostra esperienza, alle testimonianze e a tutto il resto, cerchiamo di battere il fiume il più possibile in maniera sistematica. Ma non escludiamo poi di fare ulteriori immersioni e di verificare, diciamo, tutto quello che è possibile. Ovviamente qui c'è corrente, quindi le possibilità che poi purtroppo il corpo si sia allontanato notevolmente, ci sono". Sotto il Ponte della Becca, nel Parco del Ticino, la natura si fa bellissima e selvaggia. Un panorama mozzafiato, ma anche tristemente noto per altri episodi simili. Nei periodi di secca le spiagge che si formano spesso sono scelte per passeggiate, sport e relax, ma resta una zona selvaggia dove è vietato fare il bagno e dove la natura domina ancora sull'uomo. .