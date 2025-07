Ragazzo nel Po, Vigili del Fuoco: Stiamo scandagliando fiume

Oggi ricominciamo, riprendiamo le ricerche, alle 8 sono già in corso, abbiamo allertato il nucleo elicotteri che effettuerà un ulteriore sorvolo, dato che le condizioni meteo hanno fatto sì che non ci sia stata pioggia, pertanto l'acqua del fiume è più limpida, più chiara, quindi ha una visibilità maggiore. Nel contempo stanotte sono arrivati un nucleo sommozzatori da Roma, il quale con un apposito strumento di sonar scandaglierà ulteriormente in maniera più accurata e più approfondita l'albero del fiume nel tratto in cui si ritiene possa essere presente il corpo della persona. Oltre a questo, saranno sempre il nucleo fluviale del comando di Pavia, con due imbarcazioni e un gommone da raft e saremo supportati da un'imbarcazione della Protezione civile.