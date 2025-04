Si è concluso con il rito del "presente" e il saluto romano, in via Paladini a Milano, il corteo per il cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume "Bella ciao", il canto popolare dedicato alla Resistenza. Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l'ordine e la manifestazione si è sciolta. .