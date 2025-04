Rapimento lampo 15enne, caccia a complici

È caccia ai complici del giovane di 24 anni fermato per il sequestro lampo del 15enne figlio di un imprenditore di San Giorgio a Cremano, nel napoletano. Un rapimento messo a segno quando il ragazzino stava per prendere la sua mini car in garage per andare a scuola. Almeno 2 uomini lo hanno incappucciato e spinto in un furgone bianco, mentre disperato chiedeva aiuto. Immediate le indagini della squadra mobile della polizia e della DDA di Napoli. Il ragazzino è stato liberato nel pomeriggio a Licola, nell'hinterland a Nord di Napoli, e dopo circa mezz'ora c'è stato il fermo del 24enne, un incensurato nato in Germania ma residente a San Giorgio a Cremano. È accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione e con l'aggravante mafiosa. La richiesta era di un milione e mezzo di euro. I familiari del giovane, in contatto con i rapitori via chat e in compagnia della polizia in borghese che aveva intanto localizzato i malviventi, hanno trovato il ragazzo già libero, al punto d'incontro in una stazione di servizio.