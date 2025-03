A Cassina de’ Pecchi, nel Milanese, il ristorante PizzAut, che offre lavoro a ragazzi autistici, è stato devastato dai ladri. Hanno sfondato la porta a vetri, rubato il fondo cassa, le mance e due computer, causando danni per 7.000 euro. Il fondatore Nico Acampora ha denunciato l’accaduto sui social, invitando tutti a sostenere il locale non con donazioni, ma andando lì a mangiare per dimostrare vicinanza ai ragazzi. .