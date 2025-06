Rapina Ardea, interrogatorio di convalida nel carcere di Velletri, per il 18enne fermato

Davanti al giudice per le indagini preliminari ha risposto a tutte le domande Marco Adamo, il 18enne che ha ammesso di aver rapinato e ucciso, martedì scorso M. Nahid, benzinaio di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea. L'interrogatorio di convalida nel carcere di Velletri, è durato circa un'ora. "Il ragazzo, come del resto già in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero, ha ammesso da subito le proprie responsabilità. Purtroppo si è trattata di una rapina degenerata, degenerata come non doveva finire con effetti purtroppo irreversibili per il povero benzinaio." Ai Carabinieri quando è stato fermato ha anche indicato il luogo in cui aveva gettato via il casco utilizzato per nascondere il volto, alcuni indumenti e soprattutto l'arma, un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri ritrovato ancora sporco di sangue, ha spiegato che quella di uccidere non era la sua intenzione. "Che si è trattato purtroppo di un fatto di reato non animato da intento omicidiario, però poi la rapina purtroppo è degenerata, c'è stata diciamo il rifiuto da parte del signor Nahid di dare immediatamente l'incasso." Voleva i soldi, Marco Adamo, l'incasso di mezza giornata di lavoro, 570 €. "Chiaramente è consapevole che ci saranno delle durissime conseguenze a suo carico." .