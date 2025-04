Rapina San Giuliano, ladri in fuga dopo utilizzo escavatrice

Scene da film. Auto in fiamme, una ruspa presa apposta per mettere a segno una rapina e infine la rocambolesca fuga dei malviventi. Questo l'epilogo di un tentativo di furto ad un'azienda accaduto all'alba alle porte di Milano, a San Giuliano Milanese. I banditi si sono presentati addirittura con un'escavatrice per abbattere la recinzione dell'azienda di logistica. Prima hanno dato alle fiamme sette auto, poi risultate rubate, nel tentativo di fermare le forze dell'ordine e poter agire indisturbati. Poi con la ruspa, si sono diretti verso lo steccato dell'azienda, in via Tolstoj, per aprirsi un varco. Ma all'interno del capannone c'era un vigilante che si è accorto di quello che stava accadendo. L'uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria e il gruppo di malviventi, colto di sorpresa, è fuggito. Nessuno sarebbe rimasto ferito. I banditi sono ora ricercati dai Carabinieri. Non è la prima volta che questa azienda, la TD Sinnex, finisce oggetto di un assalto. Già nel maggio scorso, con la stessa dinamica, alcuni rapinatori avevano tentato di intrufolarsi all'interno della struttura. In quell'occasione erano riusciti a portare via materiale tecnologico, cellulari e iPad, un bottino di valore e i ladri non sono mai stati identificati. .