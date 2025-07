Rapina Valentino, sventata dal vigilante della villa

Un tentativo di rapina nella villa romana dello stilista Valentino Garavani sulla via Appia, sventato solo dal tempestivo intervento del vigilante della tenuta. E' accaduto domenica quando, mentre in casa c'erano sia lo stilista che diverse altre persone, intorno alle 19 una coppia di ladri è riuscita a introdursi a piedi nel parco della tenuta dopo aver distrutto una recinzione. Ad accorgersi d'alcuni strani movimenti visionando le telecamere di videosorveglianza è stato il vigilante che notati i due uomini si è diretto verso di loro e per spaventarli e metterli in fuga ha sparato un colpo di pistola in aria. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Al momento dell'arrivo della polizia, i due malviventi erano già fuggiti a bordo della stessa auto, una panda su cui erano arrivati, come confermato dalle immagini delle telecamere, poi sequestrate dagli investigatori. Non è la prima volta che il famoso stilista viene preso di mira da bande di criminali. Lo scorso novembre un gruppo di malviventi era riuscito a introdursi nella sua boutique in pieno centro a Roma, mettendo a segno un colpo da circa 140.000 €. .