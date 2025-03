Rapporto AIFA: consumo antibiotici in aumento, uso improprio

Il rapporto Aifa 2025 sull'uso degli antibiotici in Italia fotografa consumi in aumento con picchi del 40% nei mesi invernali. Numeri che dimostrano che oggi, nonostante l'anti microbico resistenza sia una minaccia globale per la salute pubblica, gli italiani continuano a farne un uso improprio contro virus influenzali rispetto ai quali sono inefficaci. Il rapporto Aifa evidenzia che quasi la metà della popolazione geriatrica ne fa uso almeno una volta all'anno, con punte di oltre il 60% al sud che c'è stata un'impennata di prescrizioni in età pediatrica e i consumi sono in aumento anche in ambito ospedaliero, dove più che altrove circolano i batteri resistenti alle terapie antimicrobiche. L'antibiotico, resistente a una pandemia silente, provoca 12 mila morti l'anno nel nostro Paese e genera danni economici sul Servizio Sanitario Nazionale per 2,4 miliardi di costo annuo, afferma il presidente di Aifa Nisticò. Qualche numero. Nel 2020 il consumo complessivo di antibiotici per uso sistemico, pubblico e privato ha registrato un 5,4% rispetto al 2022 in ambito ospedaliero più 1,3%. Nel periodo 2019 2023 l'aumento dei consumi a livello nazionale è stato dell'8,8%. Con questi dati nei confronti europei il consumo complessivo di antibiotici a livello territoriale colloca l'Italia al settimo posto, con livelli superiori alla media europea di oltre il 15%. Per contrastare questo fenomeno nasce Firstline, app targata Aifa per favorire l'uso appropriato degli antibiotici. È gratuita sugli App Store, scaricabile anche sul sito Firstline.org/Aifa Ricordiamoci poi che contro l'anti microbico resistenza abbiamo i vaccini, vaccinandoci, non andiamo incontro alle infezioni respiratorie virali per le quali spesso usiamo antibiotici che non servono a nulla. .